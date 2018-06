Stiri pe aceeasi tema

- O crima șocanta zguduie Sebeș, dupa ce un tanar de 32 de ani a fost injunghiat in inima, in plina strada. Incidentul cutremurator s-a produs miercuri, in jurul pranzului. Atacatorul a luat-o la goana, iar polițiștii sunt momentan in alerta.

- Polițiștii clujeni cerceteaza un tânar de 17 ani, din comuna Buza, judetul Cluj, pentru conducere fara permis si furt în scop de folosinta.„La data de 15 mai a.c., în jurul orei 12.50, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un tânar, de…

- Dani Otil a fost surprins recent in compania unei brunete misterioase, iar atitudinea lui, dar și cea a tinerei ridica multe semne de intrebare. Dupa ce au vazut imaginile, cei mai mulți dintre fanii prezentatorului sunt de parere ca intre cei doi este o relație mai mult decat una de prietenie. Citește…

- Isprava unui tanar care a furat mașina tatalui sau vitreg și a pornit la drum, fara a avea permis de conducere, a fost depistata de polițiști, din cauza comportamentului ezitant al protagonistului.Incidentul s-a petrecut in toiul nopții de luni spre marți, pe un drum comunal din satul Vuliva, ...

- Un tânar de 25 de ani care conducea un autoturism a provocat un grav accident, miercuri dimineața, pe Drumul Județean 108D, soldat cu moartea unui tânar de 24 de ani, din Girbou, Salaj.

- A jefuit una dintre cele mai importanta biserici din Bistrita, ziua in amiaza mare, in Saptamana Mare. Un tanar de etnie roma a furat geanta femeii de serviciu, in care se aflau 560 de lei, bani pe care i-a facut din vanzarea de lumanari.

- La data de 3 aprilie a.c., polițiști din cadrul Postului de Politie Catunele si Glogova au depistat in trafic, un tanar de 24 de ani, din comuna Glogova, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 671 B, Iormanesti, fara a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Totodata, in…

- Polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu cerceteaza un tanar pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un tanar de 24 de ani, din Arad, care, in ziua de 27 martie a.c. a patruns in curtea unui imobil de pe strada Bumbacului din Arad, de unde…