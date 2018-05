Kendall Jenner (22 de ani) a atras privirile tuturor pe covorul roșu de la Cannes. Bruenta a venit aproape goala la celebrul festival dedicat filmului. Modelul a purtat o rochie transparenta, care nu a lasat loc imaginației. Toate privirile au fost ațintite catre sanii ei, lasați la vedere de ținuta sumara. Sora mai mica […] The post Kendall Jenner, aproape goala pe covorul roșu de la Cannes! Manechinul a venit cu sanii la vedere appeared first on Cancan.ro .