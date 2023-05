Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul respinge ”ferm” vineri, 12 mai, acuzatii cu privire la un amestec in alegerile din Turcia, unde principalul rival al lui Recep Tayyip Erdogan in scrutinul prezidential de duminica, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat Moscova ca se afla in spatele unor imagini trucate care au agitat campania, relateaza…

- Principalul contracandidat al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidentiale din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu, acuza Rusia ca se implica in campania electorala și ca este la originea unor deepfake-uri care au condus la retragerea din cursa a unui competitor.

- Principalul rival al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la alegerile prezidentiale din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi Rusia ca a recurs la "deepfakes" in campania electorala, noteaza AFP, citat de Agerpres.Aceste acuzatii formulate de Kemal Kilicdaroglu au intervenit la cateva ore…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj,…

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan, care sufera din cauza unui virus intestinal, si-a oprit campania electorala a treia zi la rand, vineri, cu 16 zile inaintea alegerilor prezidentiale si legislative, care se anunta disputate, relateaza AFP. Potrivit programului comunicat de catre presedintia…

- Candidatul aliantei opozitiei turce in alegerile prezidentiale, Kemal Kilicdaroglu, a evocat pentru prima data public apartenenta sa la minoritatea alevita, spulberand un tabu major in Turcia, informeaza joi AFP, conform Agerpres."Cred ca este timpul sa evoc cu voi un subiect foarte special, foarte…

- Forțele politice turce de opoziție nu au ales un singur candidat la președinția țarii impotriva lui Recep Tayyip Erdogan. Din partea celor mai importante partide de opoziție din Turcia, doi candidați vor participa simultan la alegerile prezidențiale din 14 mai.Potrivit ziarului turc Hurriyet, liderul…

- Dupa o cearta publica, opozitia din Turcia, formata din sase partide, l-a ales pe Kemal Kilicdaroglu pentru a fi candidatul sau unic la alegerile prezidentiale din 14 mai, insa unii spun ca economistul in virsta de 74 de ani nu are carisma necesara pentru a-l putea detrona pe actualul presedinte Recep…