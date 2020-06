Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul arata ca ”Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptarii acestei inițiative legislative” in punctul de vedere oficial transmis legislativului cu privire la proiectul de lege depus de PMP prin care terenul Romexpo ar urma sa fie trecut gratuit din proprietatea statului (Regia Patrimoniului)…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) este de parere ca reluarea activitatilor este vitala pentru relansarea economiei si atenuarea unei crize economice, insa pentru ca firmele sa isi poata relua activitatea, este important ca parintii sa isi poata lasa copiii sub supraveghere,…

- Prefectul Stelian Dolha a participat in 21 mai a.c., la o sedinta consultativa cu reprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Bistrita-Nasaud, pe tema problemelor intampinate pe fondul crizei pandemiei, prima dintr-o serie de astfel de intalniri. Reuniunea de lucru a fost organizata in colaborare…

- Alexandru Cumpanasu, pus sub acuzare de DNA pentru frauda cu fonduri europene, ajunge sa ofere sfaturi Ministerului Fondurilor Europene pentru implementarea programelor cu fonduri UE, dupa ce organizatia Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de acesta, a fost desemnata de premierul…

- Peste 70% dintre romani cred ca prabusirea economiei reprezinta un pericol mai mare decat epidemia de coronavirus. Din fericire, specialiștii vin cu soluții. Camera de Comerț și Industrie a Romaniei are 73 de masuri menite sa induca efecte pozitive pe plan economic, financiar, investitional, al pietei…

- "Kurzarbeit", o noua forma de munca in Germania, pentru a evita concedierile in perioada pandemiei COVID-19. Cum vor lucra o parte din germani Autoritatile germane se asteapta ca un numar record de 2,15 milioane de persoane sa recurga in acest an la un program de lucru mai scurt, in conditiile…

- "Kurzarbeit", o noua forma de munca in Germania, in perioada pandemiei COVID-19, pentru a evita concedierile. Cum vor lucra o parte din germani Autoritatile germane se asteapta ca un numar record de 2,15 milioane de persoane sa recurga in acest an la un program de lucru mai scurt, in conditiile…

- Una dintre masurile restrictive pentru combaterea raspandirii coronavirusului luate in decursul acestei saptamani de catre Ministerul de Interne, lovește puternic industria HORECA atat la nivel județean, cat și local, aceștia fiind obligați sa-și suspende imediat activitațiile. ,,In aceasta situație,…