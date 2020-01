Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Olt, Marius Oprescu, care ocupa si functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), a declarat joi ca social-democratii vor castiga alegerile locale in Olt, atat la primarii, cat si la CJ, iar alegerea in doua tururi de scrutin nu ii va surprinde, pentru ca au luat in calcul aceasta…

- Intr-o conferința de presa susținuta azi, dupa ședința birourilor reunite USR și PLUS, Dan Barna s-a referit la tema alegerilor anticipate și la revenirea scrutinului in doua tururi la alegerile locale. "In ceea ce priveste alegerile anticipate, pastram aceasta pozitie si asteptam - am vazut…

- UDMR NU vrea alegeri locale și anticipate „la pachet”. Uniunea este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Ludovic Orban sa iși depuna mandatul astfel incat scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale in 14 iunie, spune Kelemen Hunor. Daca nu se va reuși…

- UDMR este de acord cu alegerile anticipate, o soluție fiind ca premierul Orban sa iși depuna mandatul astfel incat scrutinul parlamentar sa aiba loc pe 24 mai, iar alegerile locale in 14 iunie, spune Kelemen Hunor: „Voința președintelui și premierului sunt extrem de importante, dar nu suficiente”.„Nu…

- Premierul Ludovic Orban merge, vineri, la Palatul Cotroceni, pentru o discutie cu presedintele Klaus Iohannis. Este prima intalnire a celor doi, in 2020, iar pe agenda discutiilor se afla demararea alegerilor anticipate si a alegerii primarilor in doua tururi. Ambele proiecte ar putea sa se puna in…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, reactioneaza la zvonurile legate de o tentativa a liberalilor de a forta caderea propriului guvern si alegerile anticipate, folosindu-se de tema alegerilor locale in doua tururi."Suntem in situatii ipotetice si as prefera sa raspund cu afirmatii…

- Dupa turul 2 al Alegerilor Prezidențiale 2019, in care cetațenii și-au ales președintele pentru urmatorii cinci ani, in persoana lui Klaus Iohannis, noile alegeri vor fi cele locale. Urmatoarele alegeri in Romania ar urma sa aiba loc pe 7 iunie 2020, cand romanii vor ieși la urne pentru a-și alege primarul.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, candidat in alegerile prezidentiale, a declarat duminica, la Brasov, ca, deocamdata, Uniunea nu a luat o decizie finala privind sustinerea guvernului liberal, insa "sansele...