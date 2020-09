Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a lansat miercuri un atac fara precedent la adresa Guvernului si a presedintelui Klaus Iohannis. Acesta a afirmat ca actualul Executiv „improvizeaza” si ca haosul creat din martie pana azi este „meritul si rezultatul extraordinar al presedintelui Iohannis”.

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Sfantu Gheorghe, ca Romania se afla intr-o continua criza politica din anul 2012, iar actualul Guvern "improvizeaza", asemenea tuturor celorlalte care s-au succedat in ultimii opt ani. Deși UDMR nu s-a prezentat la votarea moțiunii de cenzura,…

- „Criza politica exista in Romania din 2012. Suntem intr-o criza politica permanenta. In martie am votat Guvernul Orban. Noi l-am fi votat si pe Citu, pentru ca am intrat in criza sanitara si aveam nevoie de guvern. Penelistii au stat acasa de frica bolii si noi am venit si am dat PNL si lui Iohannis…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa gestioneze criza sanitara…