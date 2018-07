Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus la Galati, referitor la motiunea de cenzura, ca probabil Liviu Dragnea a promis UDMR lucruri pe care el nu le-ar fi promis niciodata. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca daca cineva face afirmatii despre situatii nerealiste, nu exista un partener de dialog.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, ca este o „minciuna generala” faptul ca Uniunea ar tine in viata actualul guvern, deoarece coalitia are majoritate cu sau fara aceasta formatiune.

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți ca, impreuna cu Orban au calculat matematic de cate voturi dispune Opoziția pentru votul la moțiunea de cenzura și au ajuns la concluzia ca Guvernul Dancila va ramane in funcție. Kelemen a precizat ca formațiunea sa va lua o decizie in ceea ce privește…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca nu exista presiuni din partea Partidului Popular European cu privire la modul in care formatiunea sa ar trebui sa coabiteze cu diferite partide politice."Nu a existat nicio presiune cand am iesit din acea coalitie. Toate aceste decizii sunt…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in acest moment nu exista motive de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis si afirma ca ”ar fi greseala poate cea mai mare din punct de vedere politic”, adaugand ca seful statului nu are un termen pentru a pune in aplicare decizia Curtii Constitutionale…

- Adrian Dobre, fostul purtator de cuvant al PSD, a vorbit despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis dupa ce liderul PNL a devoalat planul secret al partidului condus de Liviu Dragnea.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca CCR a fost investita prin Constitutia din 2003 cu puteri extraordinare, iar in aceste conditii, chiar daca deciziile plac sau nu, trebuie respectate. Declaratiile au fost facute in contextul deciziei de miercuri a CCR, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, pentru AGERPRES, ca este clar ca exista in Romania un conflict interinstitutional intre presedinte si premier, iar in opinia sa, cei doi trebuie trebuie sa gaseasca o cale de...