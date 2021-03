Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara ca nu vede motivele pentru care ar trebui grabita schimbarea din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO "Nu stiu (daca trebuie schimbat Avocatul Poporului - n.r.), cand vom vedea raportul, atunci vom da un raspuns. Eu nu am vazut raportul, nu pot sa spun altceva decat am spus acum o saptamana, la un alt post de televiziune: noi nu am votat-o pe doamna Weber cand a fost instalata in functie, dar nu vad motivele pentru care in acest moment trebuie sa ne grabim cu schimbarea…