- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara ca nu este de acord cu marirea taxelor in perioada de criza, punctand faptul ca in criza trebuie reduse taxele, pentru a stimula economia. „Eu nu-s de acord sa maresti taxele cand esti in criza. Cand esti in criza, trebuie sa reduci taxele,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nu ințelege care va fi impactul bugetar al masurilor fiscale ale Guvernului și ca nu a aflat nimic pe aceasta tema, spunand ca ar trebui ca Ministerul Finanțelor sa prezinte o cifra.Kelemen Hunor a declarat, miercuri, la Europa FM, ca sunt lucruri in…

- Liderii coalitiei de guvernare, premierul Marcel Ciolacu si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, s-au intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre proiectul de lege privind unele masuri fiscal-bugetare, inainte de sedinta de Guvern in care va fi…

- „Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-si prezinte masurile fiscale in fata parlamentarilor AUR. Si a agricultorilor, constructorilor si micilor intreprinzatori”, a scris George Simion, marti pe Facebook. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind masurile fiscale (bugetare), pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit... The post Guvernul a publicat masurile fiscale. Cum vor fi taxate IMM-urile. Cine platește impozit de 1 % din cifra de…

- De la 1 octombrie, ar urma sa intre in vigoare noul pachet de masuri fiscale pregatit de Guvern. Mai inainte, insa, premierul va trebui sa se prezinte la Parlament pentru a-și asuma raspunderea. Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat, luni, seara, colegilor sai din PSD forma finala a pachetului de…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament. Acesta prevede impozit de 1% pe cifra de afaceri a IMM-urilor pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de 3% daca veniturile depașesc aceasta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul. Liderul PSD a adaugat…