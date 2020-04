Stiri pe aceeasi tema

- "Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declarație nedemna pentru un președinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent și periculos: ungurii ne iau Ardealul.Astazi am fost martorii unui eveniment fara precedent in ultimii 30 de ani: de la microfonul Cotroceniului se dezinformeaza grosolan…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat pe contul sau de Facebook, in limba romana, dupa declarațiile dure ale președintelui Klaus Iohannis de miercuri. ”Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declarație nedemna pentru un președinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent și periculos: ungurii…

