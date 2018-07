Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, reactioneaza la declaratiile liderului PNL facute la Galati, spunand ca Orban a intrat pe scena prost, „cu fabulatii”, fara un regizor care sa ii atraga atentia sa lase loc de buna ziua. „In loc sa-asi asume esecul motiunii, face manelism politic”, a spus Kelemen.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Galati, ca in mod categoric nu are nimic sa isi reproseze pentru faptul ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a cazut, sustinand ca factorul decisiv in esecul motiunii a fost UDMR

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca este surprins de decizia parlamentarilor UDMR de a parasi sala de plen la votul motiunii de cenzura, precizand ca este convins ca in spatele hotararii Uniunii exista niste negocieri care vor iesi la iveala in curand "Dupa decizia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PNL, Ludovic Orban, ca miercuri dimineata va decide formatiunea pe care o reprezinta cum va vota, dar recunoaste ca personal nu este multumit de toti ministrii din Guvernul actual.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca miercuri, dupa sedinta comuna a grupurilor reunite, parlamentarii Uniunii vor lua o decizie in privința unei eventuale susțineri privind motiunea de cenzura depusa de PNL, USR și PMP, potrivit Mediafax. "Miercuri dimineata la ora 9:00…