Kelemen Hunor: Vrem să sprijinim familiile în construcţia de locuinţe Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca actuala guvernare are in vedere sprijinirea familiilor cu unul sau mai multi copii in ceea ce priveste constructia de locuinte, prin credite nerambursabile sau partial rambursabile.



Kelemen Hunor a precizat, in cadrul unei emisiuni la B1 TV, ca natalitatea este in scadere accentuata, dupa ce in anul 1990 numarul copiilor nascuti era de peste 300.000, iar in 2020 de doar 178.000.



Vicepremierul a subliniat faptul ca parintii trebuie incurajati sa aiba mai multi copii nu doar prin marirea alocatiilor, ci si prin alte masuri.

