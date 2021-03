Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tari din Europa se pregatesc de valul trei al pandemiei, numarul cazurilor de coronavirus fiind in crestere. Medicii avertizeaza ca de data aceasta cei mai afectati vor fi tinerii. Tarile din Europa se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de coronavirus din cauza noilor tulpini. Cehia…

- Shopping-ul online continua sa se extinda la nivelul UE, iar in ultimii cinci ani cea mai mare crestere a cumparaturilor online in randul utilizatorilor de internet a fost inregistrata in Romania (27 puncte procentuale - pp), Cehia si Croatia (ambele cu 25 pp) si Ungaria (23 pp), arata datele publicate…

- Romania a avut cel mai redus pachet de sprijin pentru combaterea efectelor pandemiei asupra economiei din Europa Centrala si de Est, guvernul alocand fonduri si garantii de circa 4% din PIB, arata o analiza realizata de agentia de rating Moody’s, citata de ZF. Pe locurile urmatoare se afla…

- Romania, intre țarile UE cu cea mai ridicata rata a inflației in decembrie, deși pe scadere Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in decembrie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,2% la 0,3%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Uniunea Europeana ar trebui sa trimita vaccinuri impotriva COVID-19 in statele balcanice vecine si sa faca mai mult pentru combaterea coronavirusului in tarile din Parteneriatul Estic, afirma intr-o scrisoare comuna expediata miercuri Comisiei Europene de ministrii de externe din 13 state membre,…

- Romania s-a alaturat demersului comun al unor state membre UE privind dezvoltarea unui mecanism european pentru accesul statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinul anti-COVID-19, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, ministrul Afacerilor Externe,…

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…