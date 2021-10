Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca au inceput discutiile pe programul de guvernare, luni urmand sa fie finalizata si lista Guvernului, iar votul in Parlament ar putea fi joi, informeaza AGERPRES . Citu a precizat ca premierul desemnat…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, președintele PNL, Florin Cițu, și cel al UDMR, Kelemen Hunor, au discutat astazi despre formarea noului guvern. La finalul intalnirii, Cițu a anunțat ca miercuri miniștrii din cabinetul Ciuca vor fi audiați in comisiile de specialitate din Parlament, iar joi va avea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu presedintele PNL, Florin Citu, si premierul desemnat Nicolae Ciuca, ca UDMR va continua impreuna cu PNL la guvernare, mentionand ca urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si apoi de impartirea portofoliilor. „Astazi nu…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca are o reticența pentru un guvern condus de un militar, dupa ce președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciuca pentru funcția de premier.

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat joi ca uniunea este deschisa la dialog în ceea ce privește nominalizarea lui Nicolae Ciuca, dar a subliniat ca exista totuși o problema pe palierul politic în condțiile în care, în statele democrate, guvernele nu sunt conduse de militari,…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune ca nu e de acord ca guvernul sa fie condus de un militar, așa cum e Nicolae Ciuca, dar crede ca pe termen limitat, acest executiv poate fi o opțiune. "Vom avea o discuție cu colegii noștri sa luam o decizie. Atat pot sa va spun in acest moment. Important este…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu este de acord in totalitate cu propunerea PNL pentru funcția de premier in persoana lui Nicolae Ciuca. „Este un militar excepțional. A muncit in teatrele de razboi. Avem respect pentru orice militar. Pe palierul politic e o problema. Nu e foarte…

- Liderul PNL Florin Cițu urmeaza sa aiba o intalnire astazi cu liderul UDMR Kelemen Hunor pentru a discuta despre imparțirea portofoliilor, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Intalnirea are loc dupa consultarile de la Cotroceni. Liderul PNL l-a propus in Biroului Politic Național al partidului…