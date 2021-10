Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca refacerea coalitiei de guvernare "este posibila numai daca toti care au fost prezenti la negocierile din decembrie anul trecut vor face parte din aceasta, adica PNL, UDMR si grupul minoritatilor nationale". "Miercuri vom participa la intalnirea la care…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos ii va invita, marti, pe liderii PNL, UDMR si ai minoritatilor nationale la discutii pentru formarea unui nou guvern. "Cerem refacerea coalitiei in formula ei initiala si asteptam un gest de reciprocitate din partea fostilor nostri colegi. Speram ca in ultimul ceas…

- ”Nu a fost o surpriza, dupa discuțiile avute cu presedintele astazi. Presedintele ne-a spus ca celelalte partide fug de responsabilitatea guvernarii pentru ca este o perioada dificila, de criza. Noi am spus clar: nu fugim nicaieri, suntem aici.Avem o propunere de premier, este o propunere serioasa,…