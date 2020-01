Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la Consiliul Reprezentantilor Uniunii (CRU), ca "vestea buna" e ca presedintele Klaus Iohannis este la ultimul sau mandat, adaugand ca faptul ca acesta mai are cinci ani de mandat reprezinta "o alta veste", informeaza Agerpres."Am trecut de alegerile…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat la victoria lui Klaus Iohannis și a enumerat așteptarile sale de la noul mandat al prședintelui explicand totodata prezența slaba a maghiarilor la urne.„Așa cum era de așteptat, președintele Iohannis a caștigat, nu este nicio surpriza, este un…

- Președintele UDMR a declarat ca victoria președintelui Klaus Iohannis nu este o „surpriza”, dupa aflarea primelor rezultate ale exit poll-urilor la momentul inchiderii urnelor. Citiți pe Libertatea: Reacția președintelui Klaus Iohannis dupa aflarea rezultatelor exit poll-urilor.Prima reacție a lui Dancila,…

- Patronul Realitatea PLUS, Cozmin Gușa, susține ca nu este surprins pentru faptul ca președintele Klaus Iohannis nu a invitat niciun reprezentant al postului la dezbarerea pe care o organizeaza. Gușa considera ca aceasta este o razbunare a lui Iohannis pentru ca are o problema cu postul TV.”De…

- Sondaj intern PSD, prezentat de Antena 3: Klaus Iohannis: 41% Viorica Dancila: 26% Dan Barna: 12% Mircea Diaconu: 7% Theodor Paleologu: 6% Ramona-Ioana Bruynseels: 4% Alexandru Cumpanașu: 2% Kelemen Hunor: 2% Sondajul a fost realizat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, candidatul social-democrat la alegerile prezidentiale, l-a invitat din nou, joi, pe presedintele Klaus Iohannis sa vina la o confruntare televizata "unu la unu", ea adaugand ca acesta ar trebui sa isi ia fusta in loc de pantaloni daca nu accepta aceasta provocare.…