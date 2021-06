Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu este impotriva infiintarii Agentiei pentru Investitii in Sanatate, care este prevazuta in programul de guvernare, insa coalitia de guvernare a stabilit ca implementarea proiectelor de constructie a noilor spitale sau de modernizare a celor existente…

- Copresedintele USR PLUS, Dan Barna, solicita urgentarea infiintarii Agentiei pentru Investitii in Sanatate. Vicepremierul sustine ca noua structura nu va ingreuna proiectele din sanatate. Pe de alta parte, Ludovic Orban a anuntat ca proiectul va trebui rediscutat in Coalitiei.

- Agenție de Investiții in Sanatate nu-și are sensul, in opinia deputatului social – democrat, in condițiile in care in Romania exista deja o agenție specializata in investiții. Medicul arata ca se creeaza o noua structura birocratica ce cheltuiește bani publici, in condițiile in care deja Ministerul…

- Guvernul a transmis, joi, ca OUG 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, care prevede, intre altele, posibilitatea acordarii unui imprumut companiei UNIFARM a fost adoptata cu respectarea preevderilor legale in vigoare si a parcurs intreg circuitul de avizare. Principalele declarații…

- Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca este surprins de decizia ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a cere amanarea legii 5G si daca aceasta i-a oferit explicatii in acest sens. “Am vazut ca a si comunicat. Lucrurile sunt clare, ramane asa cum a stabilit Guvernul.…

- Ludovic Orban a criticat duminica intervenția ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care a cerut amanarea dezbaterilor din Parlament pe legea 5G. Președintele PNL s-a intrebat ce competența are ministrul sa intervina pe un proiect de lege al Guvernului, afirmand ca trebuia sa se exprime in cursul procesului…

- 1. USR-PLUS IESE DE LA GUVERNARE- Guvern minoritar PNL - UDMR- USR - PLUS voteaza guvernul minoritar , dar face opozitie in Parlament (nu sustine proiectele Guvernului sau le susține punctual)- USR - PLUS nu susține guvernul minoritar2. USR-PLUS RAMANE LA GUVERNARE- Adrian Wiener, propus ministru la…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, afirma ca in coalitia aflata la guvernare sunt, de fapt, cinci componente, nu trei – referindu-se la USR si PLUS, dar si la ”nucleul PDL” din PNL. Kelemen Hunor a apreciat ca in orice coalitie discutiile sunt normale, insa diferentele de opinie nu se…