Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a acordat un interviu publicației maghiare Kronikaonline.ro, conform stiripesurse.ro. Liderul UDMR a vorbit despre coaliția de guvernare, rolul formațiunii sale in noua configurație, dar și despre o posibila colaborare pe teme sociale intre București și Budapesta. Știripesurse.ro…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a acordat un interviu publicației maghiare Kronikaonline.ro in care a vorbit despre coaliția de guvernare, rolul formațiunii sale in noua configurație, dar și despre o posibila colaborare pe teme sociale intre București și Budapesta. Redam in cele ce urmeaza interviul,…

- In mesajul de felicitare, Viktor Orban a afirmat ca, in pofida provocarilor din ultimii doi ani, Ungaria si Romania au reusit sa mentina dinamica cooperarii lor. Pandemia de coronavirus a aratat ca cele doua tari pot conta intotdeauna una pe cealalta, a adaugat premierul de la Budapesta.Viktor Orban…

- Kelemen Hunor a spus ca in actuala coalitie PNL-PSD-UDMR increderea intre parteneri este mica. „Dar acest lucru nu inseamna ca nu se poate creste gradul de incredere. Eu sunt un om optimist din fire", a declarat liderul UDMR. Intrebat care este diferenta dintre negocierile PNL-USR-UDMR si cele dintre…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca negocierile privind funcția de premier s-au blocat pentru ca și PNL, și PSD vor postul pentru președintele partidului – Florin Cițu, respectiv Marcel Ciolacu. Propunerea a fost ca funcția de prim-ministru sa fie deținuta prin rotație de catre PNL, PSD și UDMR:…

- Anuntul a fost facut, joi, de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Agerpres.Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania.''Avand in vedere ca aceasta epidemie nu tine cont de frontiere, succesul gestionarii ei in tarile vecine contribuie mult la reusita eforturilor…

- Doi lideri ai unei grupari intitulate „Guvernul national responsabil al Ungariei” au fost arestați de catre autoritațile ungare sub acuzația ca pregatesc „schimbarea ordinii constitutionale a tarii prin mijloace violente”, precum si „asasinarea unor politicieni”, a anuntat joi Tribunalul municipal din…