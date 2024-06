Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Cluj-Napoca, dupa sedinta Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca formatiunea pe care o conduce va avea un candidat la alegerile prezidentiale din acest an.

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare, PSD și PNL, se vor intalni, astazi, 19 iunie, intr-o ședința de coaliție in care sa decida data in care se vor desfașura alegerile pentru funcția de președinte al Romaniei, a anunțat, in fața ziariștilor, Nicolae Ciuca, președintele PNL și al Senatului.…

- Presedintele PNL, Niciae Ciuca, a anuntat, vineri, ca liderii filialelor judetene au participat la analiza rezultatelor alegerilor, cifre care ”reconfirma PNL ca fiind cel mai puternic partid de dreapta din Romania”.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca , a anuntat, vineri, ca toti presedintii de filiala au stabilit, in unanimitate, ca liberalii sa aiba propriul candidat la alegerile prezidentiale. Liderii filialelor judetene au participat la analiza rezultatelor alegerilor, cifre care ”reconfirma PNL ca fiind cel mai…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat marti, 7 mai, ca alegerile prezidentiale raman batute in cuie pentru 15 si 29 septembrie, asa cum s-a stabilit in coalitie. Afirmațiile au venit dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, care nu participa la ședințele coaliției, a transmis…

- Potrivit sondajelor, Mircea Geoana, secretarul general al NATO, se afla printre favoriții la alegerile prezidențiale 2024 din Romania. Fostul presedinte al PSD n-a luat inca o decizie clara in acest sens, dar afirma ca nici nu mai e mult pana va face un anunt concret. El a precizat ca Romania are nevoie…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor catalogheaza drept „o minciuna” narativa conform careia PSD si PNL merg impreuna pentru a asigura stabilitatea tarii, el fiind de parere ca „de un an de zile, in Romania putem discuta despre orice, doar de stabilitate politica nu putem discuta”, relateaza News.ro.„Ei…