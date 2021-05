Kelemen Hunor: UDMR va avea congres pe 17 septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a anuntat vineri ca formatiunea pe care o conduce a decis sa organizeze congresul pe data de 17 septembrie la Sangeorgiu de Mures, langa Targu Mures, scrie agerpres.

- Congresul UDMR va avea loc pe 17 septembrie, la Sangeorgiu de Mures, a anuntat vineri presedintele formatiunii, Kelemen Hunor. "Conform statutului nostru, trebuie sa organizam congres din doi in doi ani. Ultimul congres l-am avut in 2019, deci in anul 2021 trebuie sa organizam un congres.…

- The UDMR (Hungarian Democratic Union of Romania) will have its congress on September 17, at Sangeorgiu de Mures, announced on Friday, the chairman of the formation, Kelemen Hunor. "According to our status, we must organize a congress every 2 years. The last congress was held in 2019, so in 2021 we…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ia in calcul o candidatura la funcția de președinte al PNL la viitorul congres al partidului programat. Tișe a declarat marți pentru Cluj24 ca, el, personal, cu siguranța, va candida pentru o funcție la Congresul PNL. ”In funcție de candidații…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa online sustinuta inaintea partidei cu Universitatea Craiova, ca spera ca formatia sa sa joace ultimul meci din play-off cu titlul pe masa, conform agerpres. "Este dificil sa pregatim meciul cu Craiova pentru…

- Presedintele Colegiului Medicilor Romania, Daniel Coriu, a declarat, joi, ca 470 de localitati din tara nu au medic de familie, iar institutiile de sanatate publica trebuie sa intervina pentru a rezolva aceasta problema. ‘In Romania avem 55.000 de doctori. Din acestia, 29.000 de medici sunt concentrati…

- In play-out-ul ediției 2020-2021 a campionatului ligii secunde de fotbal, antrenorul principal al Petrolului Ploiești, Octavian Grigore – numit mai intai ca interimar pentru ultimul meci din sezonul regular, de la „U” Cluj, dar menținut apoi in funcție pentru intreaga ultima faza a competiției – a avut…

- Gazeta Sporturilor a aflat ca Ovidiu Hațegan, 40 de ani, va conduce partida Craiova - CFR Cluj, cea mai importanta din ultima etapa a sezonului regulat. Craiova - CFR Cluj se joaca duminica, 11 aprilie, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look…