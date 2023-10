Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca la alegerile de anul viitor Uniunea se asteapta sa isi pastreze numarul de primari, de parlamentari si are in plan sa revina la guvernare. Kelemen Hunor a spus ca pentru comunitatea maghiara anul 2024 “este un an cu o miza uriasa”. “Miza uriasa inseamna…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Arad, ca la alegerile de anul viitor Uniunea se asteapta sa isi pastreze numarul de primari, de parlamentari si are in plan sa revina la guvernare. Kelemen Hunor a spus ca pentru comunitatea maghiara anul 2024 „este un an cu o miza uriasa”. „Miza…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca, momentan, a spus „Nu!” in mai multe limbi straine. De asemenea, in opinia liderului UDMR, Marcel Ciolacu ar trebui sa fie candidatul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, 30 septembrie, ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor, deși ea a negat acest lucru.Kelemen Hunor a precizat ca nu o banuiește pe Kovesi ca nu a fost sincera cand a spus ca nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) va fi marea castigatoare la alegerile europarlamentare de anul viitor, urmand sa se claseze pe locul doi dupa PSD. Kelemen Hunor a mai afirmat ca dupa accederea in Parlamentul European, AUR va face parte din grupul conservatorilor…

- Kelemen Hunor este sceptic cu privire la listele comune PSD-PNL la alegerile de anul viitor, deoarece nu așa „poți sa lupți impotriva AUR sau impotriva extremismului”. Liderul UDMR mai spune ca i-a trecut supararea dupa scoaterea UDMR de la guvernare și nu exclude o noua coaliție cu PSD și PNL. Președintele…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca el nu crede in teoria formarii unui așa-numit „bloc democratic” format din PNL și PSD la alegerile de anul viitor, care sa lupte impotriva extremismului sau impotriva AUR. Totodata, fostul membru al coaliției de guvernare spune…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR i-a incredintat rolul de purtator de cuvant lui Csoma Botond, liderului grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor care a raspuns pozitiv la aceasta invitatie, anunta Uniunea miercuri. ”Experienta ultimilor patru ani arata ca rolul de purtator de cuvant…