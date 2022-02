Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacau sunt intr-o stare de vigilența suplimentara, avand in vedere ca, in perioada urmatoare, exista posibilitatea sosirii unor refugiați in partea de nord-est a Romaniei. La nivel național se estimeaza ca, in urma unui posibil razboi…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a vorbit despre situația Romaniei, in cazul escaladarii conflictului din Ucraina. Dincu, a reafirmat, marti, ca Romania este pregatita pentru orice scenariu in criza din Ucraina. „Exista conditii si pentru un conflict armat”, afirma ministrul, exprimand-si, insa,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, asigura populația ca nu are de ce sa-și faca griji din cauza situației din Ucraina, deoarece ”nu inseamna ca va fi un razboi pe teritoriul nostru.” Aflat la Palatul Parlamentului, Dincu le-a spus jurnaliștilor ca Romania este pregatita sa primeasca peste 500.000 de…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre cat de pregatita este Romania pentru un eventual val de refugiați in contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Trebuie sa ne pregatim pentru ce e mai rau, dar soluțiile diplomatice inca sunt posibile, iar Vladimir Putin va trebui sa-și faca bine calculele, pentru ca un razboi in Ucraina ar putea sa-l coste scump, a declarat la RFI eurodeputatul Dacian Cioloș. Dacian Cioloș susține ca Romania trebuie sa fie…

- Romania nu trebuie sa se pregateasca de un razboi, dar se poate pregati pentru venirea de refugiați in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, a declarat, vineri, la Timișoara, ministrul Apararii, Vasile Dincu. Țara vecina nu este membra NATO, iar alianța nu va acționa din punct de vedere militar,…