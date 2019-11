Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, candidatul Uniunii la presedintia Romaniei, a declarat marti, la Sfantu Gheorghe, ca absenta dezbaterilor dintre cei inscrisi in cursa pentru Cotroceni a fost cea mai mare lipsa a campaniei electorale, iar, in opinia sa, candidatii care au "fugit" de dezbateri "submineaza"…

- Eliminarea imunitații și a privilegiilor politicienilor reprezinta unul dintre principiile fundamentale ale candidatului umanist: „Este o condiție esențiala pentru a eradica abuzurile și corupția, pentru a construi cu demnitate, onoare și curaj o Romanie umanista prospera și respectata. Imunitatea…

- "Si daca facem o comparatie unde eram in 1989, in decembrie, si unde am ajuns, e un parcurs, hai sa spunem asa, bun, dar cu mult mai putine rezultate decat ne-am fi dorit. Comunitatea a ramas aici - 1, 3 milioane de oameni - vrea sa construiasca o tara mai buna, dar, in acelasi timp, vrea sa ramana…

- Kelemen Hunor a declarat, luni, la emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”, ca vrea sa obțina la alegerile prezidențiale și voturile romanilor, pentru ca are o viziune pentru aceasta țara. Liderul UDMR a susținut ca Romania sta foarte prost la veniturile bugetare, anunța MEDIAFAX.Citește și: Elena…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…

- "In primul rand voi vorbi (in campania electorala - n.r.) despre viziunea mea, despre viziunea noastra si aici, sigur, sunt multe aspecte care sunt comune si pentru romani si pentru maghiari. Eu cred ca ati incercat mult-mult cu presedinti romani, ati incercat si cu un presedinte de etnie germana,…