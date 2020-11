Kelemen Hunor: Susţinem generalizarea programului ''Masă caldă'' la şcoală UDMR sustine generalizarea programului "Masa calda" la scoala, precum si extinderea finantarii "per capita" pentru toate tipurile de educatie, a declarat miercuri presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, la Conferinta "Vreau la scoala! Despre nevoia de educatie incluziva si de calitate".



"Sustinem generalizarea programului "Masa calda" la scoala, implementarea si finantarea programelor de tip after school din bugetul de stat (...), realizarea unei finantari speciale pentru internatele scolare, impreuna cu implementarea unui program de achizitie pentru autobuzele scolare, democratizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

