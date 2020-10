Kelemen Hunor: Suntem în întuneric, nu există transparență din partea autorităților Liderul UDMR, Kelemen Hunor, crede ca s-ar impune &"restricții și reguli foarte severe&" pe fondul Covid-19, dar nu și o carantina totala în România și critica, la RFI, lipsa de transparența a autoritaților.

&"Eu nu aș fi de acord cu o carantina totala, așa cum am avut la începutul anului, în martie-aprilie, dar cu restricții și cu reguli foarte severe, da. Cu un lockdown nu aș fi de acord, pentru ca economia și așa sta destul de prost în România, sunt zone care nu pot fi închise și nu trebuie închise și circulația nu poate fi restricționata în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD, noi critici la adresa modului in care este gestionata criza Covid-19 Social-democrații susțin ca cea mai mare problema a României o reprezinta lipsa cronica de specialiști din actualul guvern. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a lansat azi noi critici la adresa modului în care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o noua hotarare care cuprinde o serie de masuri și restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus. Astfel, prin noua hotarare a fost aprobata lista tarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie…

- "Este evidenta o tendința de creștere a numarului de cazuri. Din acest motiv am solicitat Comitetelor Județele pentru Situații de Urgența o implicare mai serioasa in respectarea regulilor și nu in ultimul rand. Le-am solicitat sa urmeasca mai multe linii de acțiune: in școli sa fie respectate toate…

- Autoritațile iau in calcul testarea COVID-19, pt cine vine din Zona Galbena Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ieri ca autoritațile iau în calcul introducerea testarii COVID-19, pentru persoanele care vin în România din Zona Galbena, acestea urmând sa suporte…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat, miercuri dimineața, faptul ca România ia în calcul introducerea testarii Covid pentru toate persoanele care vin în țara, iar propunerea urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu cere, luni, Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi.„Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași,…

- Restaurantele si barurile din toata tara, inchise in semn de protest Restaurantele din toata țara vor fi închise astazi, între 17:00 și 18:00, în semn de protest, fața de lipsa de masuri susținere a autoritaților fata de industria ospitalitații. Proprietarii de localuri…

- Liderul opoziției din Italia spune ca pandemia de COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta, iar difuzarea zilnica a bilanturilor privind numarul de cazuri de coronavirus este o forma de ''terorism cotidian''. Matteo Salvini a fost criticat pentru ca nu respecta regulile de purtare a maștii de…