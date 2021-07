Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a reafirmat miercuri ca este pentru pastrarea galeriilor de la Rosia Montana si a precizat ca mineritul se poate face si daca zona este inclusa in patrimoniul mondial UNESCO. El a mentionat ca acest subiect a fost discutat putin in sedinta coalitiei de guvernare. "Am discutat un pic, dar premierul n-a fost la sedinta coalitiei. Eu permanent am fost pentru protectia patrimoniului cultural, de aceea cand eram ministru nu am semnat declasarea sau scoaterea de pe lista monumentelor istorice a acelor obiective - nici arheologice, nici patrimoniul construit.…