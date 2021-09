Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, cu ocazia sedintei Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU), ca sunt diferente de mentalitate intre partidele care formeaza coalitia de guvernare, insa acum si in anii urmatori nu exista o alternativa la aceasta. "Niciodata nu am negat…

- Președintele Klaus Iohannis a ieșit miercuri la declarații, din cauza crizei politice care a izbucnit in coaliția de guvernare, intre PNL și USR PLUS. Principalele declarații: ”Clasa politica sa demonstreze ca are voința și maturitatea de a garanta prosperitatea oamenilor. Increderea oamenilor in legislativ…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți, la finalul ședinței de coaliție, ca nu s-a ajuns la o ințelegere intre cele trei formațiuni privind modul in care va fi desființata secția speciala (SIIJ), dar exista „doua-trei propuneri de compromis” care trebuie analizate, informeaza Hotnews . „La…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pozitia exprimata de Dacian Ciolos referitoare la banii pe care trebuie sa ii primeasca Ungaria, prin PNRR, nu a fost discutata in coalitia de guvernare si nu este pozitia Guvernului de la Bucuresti. "Niciodata nu am discutat in coalitie. Nu…

- Dupa șase luni de guvernare, actuala coaliție nu a reușit sa rezolve mai multe probleme pe care le pusese pe lista urgențelor în programul de guvernare, între care pensiile speciale sau desființarea Secției speciale. Vicepremierul Dan Barna spune ca implementarea programului de guvernare…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca este dezamagit de faptul ca exista „o viteza diferita in intelegerea reformelor intre partidele din coalitie”. Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, spune ca implementarea programului de guvernare convenit de partidele care formeaza coalitia este mai lent decat si-o doresc…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie,...