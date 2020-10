Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, la Arad, ca este impotriva propunerii de amanare a alegerilor parlamentare. Acesta afirma ca nu exista garanția ca situația pandemiei va fi mai buna in luna martie. In plus, potrivit liderului UDMR, nu exista nici baza legala ca alegerile parlamentare sa fie amanate.