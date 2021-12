Kelemen Hunor spune că liderii coaliției nu s-au certat, ci doar au discutat „Nu ne-am certat. Adevarul este ca nu ne-am certat. Lucrul cel mai important ca in aceasta perioada vom avea foarte multe intalniri in coalitie. Vrem sa avem buget pana la sfarsitul anului si vrem sa avem discutii, asta e normal, e firesc", a afirmat Kelemen Hunor marti seara, la TVR. Liderul UDMR este de parere ca actuala clasa politica se afla, de ani, intr-un "cerc vicios" din care trebuie sa iasa. „Daca te uiti din afara, ai impresia ca Romania nu poate fi guvernata stabil din punct de vedere politic. (...) Trebuie sa rupem acest cerc vicios, trebuie sa iesim din acest cerc. Eram optimist,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

