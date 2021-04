Remanierea lui Vlad Voiculescu a declanșat o adevarata criza in coaliția de guvernare. USR-PLUS, alianța care l-a susținut permanent pe Vlad Voiculescu, face un pas imens inapoi. Kelemen Hunor intervine in scandal și ține partea liberalilor. In același timp face apel catre USR PLUS la discuții calme in perioada urmatoare și spune ca “soarta coalitiei […] The post Kelemen Hunor se zbate sa țina coaliția unita: “Nu stam intr-un ministru!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .