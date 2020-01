Kelemen Hunor: Să păstrăm comunitatea maghiară aici, acasă, în România Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la Consiliul Reprezentantilor Uniunii (CRU), ca strategia formatiunii sale este sa pastreze comunitatea maghiara acasa, in Romania. "Strategia noastra este sa ne pastram comunitatea maghiara aici, acasa, in Romania, in Transilvania, sa dezvoltam comunitatea si sa redobandim tot ceea ce ne luase dictatura comunista. (...) Acea determinare, acea nevoie despre care cred eu ca a caracterizat comunitatea noastra si in dictatura cea mai intunecata, sa ne luam soarta in mana, sa construim si sa demonstram ca, da, suntem in stare sa ne facem o patrie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

