Romania indeplineste toate criteriile pentru a intra in Spatiul Schengen, iar premierul Olandei, Mark Rutte, face un joc de politica interna, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, informeaza Agerpres.

- Romania indeplineste toate criteriile pentru a intra in Spatiul Schengen, iar premierul Olandei, Mark Rutte, face un joc de politica interna, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR.

Romania ia in serios opoziția Olandei privind aderarea la Spațiul Schengen, așa ca a cerut olandezilor sa vina sa faca verificari privind respectarea condițiilor de aderare. Detalii a oferit premierul Nicolae Ciuca.

Premierul olandez Mark Rutte a vorbit joi in Parlamentul țarii sale, inainte de votul pe rezoluția prin care se cer verificari suplimentare inainte de acceptarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Rutte afirma ca evaluarile suplimentare se pot face in timp util pentru aderarea Romaniei

Romania indeplinește toate criteriile și merita sa fie acceptata in Spațiul Schengen, a declarat in exclusivitate la Digi24 vicepreședintele Comisiei Europene și comisar pentru democratie si demografie. Declarația a fost facuta in contextul in care țara noastra așteapta un vot decisiv pentru a face

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa intalnirea cu premierul olandez Mark Rutte, ca Romania a demonstrat ca merita sa fie parte din Spațiul Schengen. In condițiile in care Olanda s-a opus in ultimii ani aderarii Romaniei la Schengen, Iohannis a afirmat ca spera sa existe un consens

Experții europeni continua sa verifice in ce masura țara noastra indeplinește condițiile tehnice pentru aderarea la Spațiul Schengen. Ei au fost marți in Capitala, dupa ce au vizitat punctul de trecere a frontierei cu Serbia de la Moravița și centrul pentru azilanți din Timișoara. Ei au dorit sa

Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Bulgaria, Croatia si Romania indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Schengen, transmite Reuters.In textul discursului pe care urmeaza sa il tina la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemneaza ca Schengen este una din cele mai mari realizari ale