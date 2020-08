Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca este nemultumit de activitatea Guvernului Ludovic Orban atat in ceea ce priveste gestionarea crizei sanitare, cat si a celei economice."Criza politica exista in Romania de 8-10 ani de zile, de fapt din 2012 suntem intr-o criza politica permanenta.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, la Adevarul Live, ca Uniunea are „o mie de motive” sa dea jos Guvernul Orban, susținand ca „este un haos total in țara”, dar a precizat ca va lua o decizie in ziua votului moțiunii de cenzura. „Criza politica exista in Romania din 2012. Suntem intr-o criza…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor il acuza pe prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan ca se foloseste de UDMR ca sa atace PSD-ul si argumenteaza ca nu stie daca „a invatat de la Iohannis sau Iohannis a invatat de la Rares Bogdan. Hunor mai adauga ca „e frumos un razboi politic intre PNL si PSD, dar nu ne bagati…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, i-a acuzat pe cei de la PSD ca incearca sa adopte tacit modificari la Legea educației promovate de UDMR. In replica, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, susține ca, din contra, PNL vrea sa treaca tacit aceste proiecte și le blocheaza in Parlament.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, joi, ca programul de relansare economica al Guvernului este de fapt un program electoral pe care l-a anuntat PNL inaintea startului campaniei electorale. Liderul ALDE a adaugat ca IMM Invest este „crucea pe care Iohannis si Orban o pun la capul intreprinderilor mici…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca cine îl acuza ca ar fi securist "ar trebui sa se informeze foarte bine", el spunând ca tatal sau a fost pilot, iar copiii de piloti, de militari, de ofiteri nu puteau fi securisti sau informatori."Faptul ca sunt acuze ca eu am…

- "Guvernul anunta cu foarte mare intarziere, si Iohannis, masurile, cu trei zile inainte. Lumea trebuie sa se pregateasca. Masurile anuntate pentru redeschiderea teraselor - nu exista nicio regula, cum vor functiona? Oamenii aceia vor sa stie - ce facem? Probabil ca oamenii care lucreaza in…