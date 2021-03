Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat la RFI daca s-ar vaccina acum cu AstraZeneca - dat fiind ca vaccinul este suspectat de reactii adverse grave - Kelemen Hunor a raspuns: "Fara nici o problema. Foarte multi colegi de-ai mei care au primit acest vaccin au avut doar eventual o febra usoara o zi si cam atat, deci nu au fost reactii…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 49.386 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 49.911 persoane. Din cele 49.386 persoane imunizate…

- 48.200 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise marți seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID 48.200 de persoane, din care 5.901 cu cea de a doua doza. Dintre acestea, 35.924 au fost vaccinate…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca luni au fost vaccinați 32.149 de romani și au fost inregistrate 179 de reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Un numar de 31.020 de persoane au primit prima doza de vaccin,…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 704 vaccinuri, dintre care 590 – AstraZeneca: 114 – Pfizer; 0 – Moderna. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 97 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a 607 vaccinuri.…

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat sambata, la o zi de la lansarea programului national de vaccinare anti-COVID-19, ca un nou model sofisticat de seringa, produs la plan local, permite maximizarea numarului de doze administrate dintr-o singura fiola cu ser, relateaza Yonhap potrivit Agerpres.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.361 de vaccinuri (140 Moderna, 639 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 193 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.647 de vaccinuri (0 Moderna, 567 AstraZeneca). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 131 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in Timiș, s-au administrat 1.516 vaccinuri. Dintre…