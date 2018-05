Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca procedura de infringement declansata de Comisia Europeana este "grava" pentru Romania si ca vina apartine tuturor celor din cauza carora n-a fost implementata pana acum Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si dreptul de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale.



"Comisia are dreptate suta la suta. Era de asteptat ca se va intampla acest lucru. Noi spunem de doi ani, trei ani; prima initiativa a noastra in acest sens am avut-o in 2015, era guvernul tehnocrat Ciolos. Atunci, am avut o initiativa…