Vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat ca ordonanta pentru prima rectificare bugetara din 2021 va fi adoptata de Guvern probabil saptamana viitoare, precizand ca deficitul bugetar de 7,3% nu va fi depasit. "Am mai discutat (n.r. - in sedinta coalitiei de guvernare) si de rectificare. Urmeaza sa continue discutiile fiecare ministru cu premierul, dar eu cred ca in cateva zile se inchide rectificarea si se va trece, probabil saptamana viitoare, la aprobarea ordonantei privind rectificarea bugetului - prima rectificare din 2021 si urmeaza o alta rectificare undeva in noiembrie.…