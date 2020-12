UDMR apreciaza ca propunerile de premier facute de PNL sunt bune, dar precizeaza totodata ca celelalte doua functii in stat - de presedinte al Senatului si Camerei Deputatilor - trebuie sa revina formatiunilor care vor forma coalitia de guvernare alaturi de liberali, coalitie in care "intelegerea trebuie sa fie pe linie", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor.



"Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amandoi (Orban si Citu - n.r.). Mai departe, lucrurile se complica, fiindca ca in acest moment noi consideram ca celelalte doua functii politice din…