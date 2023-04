Stiri pe aceeasi tema

- Vineri si sambata, la Timisoara, se va desfasura al 16-lea congres al Uniunii Democrate Maghiare din Romania. La acest Congres vor participa liderul PSD, Marcel Ciolacu, liderul PNL, Nicolae Ciuca, dar și un reprezentant al președintelui Klaus Iohannis.In urma cu cateva saptamani, cei de la PSD și…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat, sambata, ca formatiunea pe care o conduce nu intentioneaza sa iasa de la guvernare si ca rotativa guvernamentala nu priveste UDMR. Hunor a admis, totuși, ca le-a propus lui Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu declanșarea de alegeri anticipate, dar ideea nu mai…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca și secretarul general al formațiunii Lucian Bode au fost atacați dur de greii partidului Ilie Bolojan și Vasile Blaga, la ședința informala organizata, miercuri seara, la Vila Lac. Surse participante la reuniune au declarat pentru „Libertatea” ca Bolojan și Blaga, dar…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Parlament, despre pragul pentru abuzul in serviciu, ca atat el cat si premierul Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, insa ministrul Catalin Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei. ”Atat eu cat si prim-ministrul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Pitesti, dupa ce liberalii au refuzat un eventual tandem Președinte de la PSD și Premier de la PNL in 2024, ca se bucura de reacția liberalilor pentru ca acum știe ce sa faca, conform Agepres.„Am inteles mesajul lor. Am inteles si sondajele din ultimul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si-a exprimat convingerea, luni seara, la Romania TV, ca rotativa guvernamentala va avea loc „cu certitudine” si a precizat ca premierul Nicolae Ciuca va demisiona din functie „la timpul convenit”, informeaza News.ro. Marcel Ciolacu a declarat ca actuala guvernare a…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susținut de social-democrați sa preia funcția de premier dupa rotatia prim-miniștrilor, in luna mai, a declarat luni, la Romania TV ca are incredere totala in șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, ca va respecta ințelegerea politica: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…