Stiri pe aceeasi tema

- „Este o abordare corecta, dupa doua incercari esuate, sa astepte presedintele pana partidele gasesc o formula de coalitie. Deci, din acest punct de vedere este absolut de inteles ca merge pe aceasta varianta presedintele Iohannis, fiindca atat cu Ciolos, cat si cu Ciuca n-a reusit sa treaca guvernul…

- Pozitia presedintelui Klaus Iohannis de a chema partidele la consultari in momentul in care se va cristaliza o majoritate parlamentara este o abordare corecta, dar, in acelasi timp, o majoritate larga trebuie sa aiba ca deziderat reforma constitutionala si o perspectiva pe termen lung, a declarat liderul…

- ozitia presedintelui Klaus Iohannis de a chema partidele la consultari in momentul in care se va cristaliza o majoritate parlamentara este o abordare corecta, dar, in acelasi timp, o majoritate larga trebuie sa aiba ca deziderat reforma constitutionala si o perspectiva pe termen lung, a declarat liderul…

- Pozitia presedintelui Klaus Iohannis de a chema partidele la consultari in momentul in care se va cristaliza o majoritate parlamentara este o abordare corecta, dar, in acelasi timp, o majoritate larga trebuie sa aiba ca deziderat reforma constitutionala si o perspectiva pe termen lung, a declarat liderul…

- Pozitia presedintelui Klaus Iohannis de a chema partidele la consultari in momentul in care se va cristaliza o majoritate parlamentara este o abordare corecta, dar, in acelasi timp, o majoritate larga trebuie sa aiba ca deziderat reforma constitutionala si o perspectiva pe termen lung, a declarat…

- "Eu nu sustin nicio suspendare. Au fost doua suspendari post-decembriste - la una am participat - cu consecintele de rigoare. Am avut atunci, dar totusi a fost o problema foarte, foarte serioasa pentru noi. La a doua suspendare nu am participat pentru ca totusi, pana la urma, e bine sa inveti din propriile…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Dacian Cioloș, premierul desemnat de Klaus Iohannis, va trebui sa mearga și sa faca o majoritate în primul rând cu cei care au dat jos Guvernul Cîțu: "Nu poți sa spui ca astazi te dau jos, îți dau un pumn în gura și a doua…

- Copreședintele AUR, George Simion, spune ca formațiunea sa așteapta ”urmatoarea mișcare” a președintelui Klaus Iohannis dupa ce l-a desemnat pe Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru, avand in vedere ca, spune el, nu exista o majoritate care sa-l susțina, relateaza Agerpres .„Pana…