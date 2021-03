Stiri pe aceeasi tema

- 54.281 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate aproape 60.000 de persoane.…

- 49.576 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 42.699 de persoane. Din…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 49.386 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul este in ușoara scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 49.911 persoane. Din cele 49.386 persoane imunizate…

- Peste 43.000 de romani au fost vaccinați luni și au fost inregistrate 112 reacții adverse, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Un numar de 38.284 de persoane au primit prima doza de vaccin,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca marți au fost vaccinați peste 38.000 de romani și au fost inregistrate 129 de reacții adverse. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Un numar de 37.216 de persoane au primit prima doza…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.281 de vaccinuri (80 Moderna); (643 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 216 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare in Timiș s-au administrat 1.065 vaccinuri. Dintre acestea,…

- Un numar de 17.268 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore cu prima doza de vaccin anti-COVID, iar alte 15.656 au primit si doza de rapel. Cele mai multe persoane, 23.482, au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, 9.144 cu AstraZeneca si 298 cu vaccinul Moderna. Cele mai multe reactii…

- Peste 38.000 de romani au fost vaccinasi in ultimele 24 de ore. Dintre cele 38.128 de persoane, 17.488 au primit prima doza de vaccin (7.379 – Pfizer, 671- Moderna și 9.438 AstraZeneca), iar 20.640 rapelul. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 244 reactii adverse, din care 81 la persoane vaccinate…