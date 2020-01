Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a declarat, marți seara, ca și PNL pierde mandate prin revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Liderul UDMR susține ca PNL nici nu va intra in turul doi in București, batalia fiind intre PSD și USR.„ Va pierde și PNL și știu și liberalii ca pierd. Nici nu intra in București…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, la RFI, ca toate partidele care au anuntat ca sustin alegerile anticipate ar trebui sa voteze motiunea de cenzura pe care PSD si UDMR o vor depune, dupa angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi. Pana in prezent, doar PSD si UDMR au…

- Varujan Vosganian a declarat, in direct la Realitatea Plus, ca ALDE nu va vota motiunea de cenzura. Vosganian a declarat ca ALDE nu va vota motiune de cenzura initiata de PSD, privind alegerea primarilor in doua tururi, fiindca este prea devreme ca, la doua luni de la instalarea unui guvern, sa se…

- Guvernul a transmis Parlamentului proiectul de lege pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, pe care iși va angaja raspunderea, urmand sa fie declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea de jumătate plus unu din voturile valabil exprimate. „Alegerea primarului…

- UDMR ar putea pierde 20% dintre primarii pe care ii are daca se fac alegeri locale in doua tururi de scrutin, spune Kelemen Hunor. Uniunea trebuie sa fie pregatita pentru competiție, in condițiile in care celelelalte doua partide maghiare, PCM și PPMT, se pregatesc sa fuzioneze, conform Mediafax.Citește…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la Consiliul Reprezentantilor Uniunii (CRU), ca "vestea buna" e ca presedintele Klaus Iohannis este la ultimul sau mandat, adaugand ca faptul ca acesta mai are cinci ani de mandat reprezinta "o alta veste", informeaza Agerpres."Am trecut de alegerile…

- Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, a mentionat luni, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o conduce sustine candidatura social-democratei Viorica Dancila la alegerile prezidentiale, argumentand decizia prin faptul ca trebuie aparata democratia. "Transmit si aici, la Constanta,…