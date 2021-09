Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 30 august, dupa Consiliul Politic National de la Neptun, ca s-a discutat in cadrul ședinței despre faptul ca Liviu Dragnea, fostul lider al social-democratilor, ar putea sa iși faca un partid politic. Potrivit surselor Libertatea, discuția a durat aproximativ…

- Surse politice au declarat, marti, pentru News.ro, ca premierul Florin Citu si presedintele PNL, Ludovic Orban s-au inteles, in sedinta conducerii PNL, ca Executivul sa demareze programul PNDL 3 incepand cu anul viitor. Noul program dedicat autoritatilor locale va avea o valoare de cel putin 50 miliarde…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupa dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…

- Florin Cițu țintește supremația in PNL, dupa instalarea ca premier. In septembrie, pe 25, liberalii tranșeaza viitorul partidului, dar și al Romaniei, daca este sa ne luam dupa tabara care il susține pe premier. Pana atunci, Florin Cițu face senzație pe Instagram. ”I wish I was James Bond” este melodia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul in care premierul Florin Cițu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor . Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare ale partidului. De asemenea, liderul PNL a ținut sa precizeze ca spera ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca a propus in cadrul sedintei coalitiei guvernamentale o diferentiere a alocatiilor pentru copii in functie de veniturile familiilor. "Am vorbit de...

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni ca a propus in cadrul sedintei coalitiei guvernamentale o diferentiere a alocatiilor pentru copii in functie de veniturile familiilor. "Am vorbit de alocatii pentru copii, ramane varianta Senatului. Asta inseamna ca cresterea de 20% se…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri in timpul unei declarații de presa, ca Statele Unite greșește cand considera ca este „destul de puternica” pentru a amenința alte state, iar aceasta greșeala a fost facuta și de Uniunea Sovietica la finalul existenței sale, informeaza Reuters . „Auzim…