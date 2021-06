Kelemen Hunor: Pensia poate fi maxim 75% din salariul net

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca in opinia sa pensia ar trebui sa fie maxim 75% din salariul net, iar pensiile actuale care depasesc salariul nu sunt corecte. Kelemen Hunor a precizat, in cadrul unei emisiuni la B1 TV, ca daca Romania are niste categorii care pe perioada carierei…

- ”Noi urmarim, ca tot omul, ce se intampla in spațiul public. L-am vazut pe acest distins domn pe care nu il cunoșteam, am aflat ca este ministru in guvernul Cițu, am ascultat afirmațiile domniei sale, am discutat la nivel de Federație sa-l demita - premierul are aceasta parghie, avand in vedere gravele…

- O categorie de angajați din Romania nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Exista totuși și cateva excepții de la aceasta regula. Ce angajați nu vor mai putea cumula pensia cu salariul Este vorba despre pensionarii din MAI, care nu iși vor mai putea cumula pensia de lux cu salariul, dupa ce guvernul…

- Intrebat cum comenteaza avizul negativ primit de la Consiliul Legislativ, premierul a zis: „Este un aviz optional, l-am luat in considerare, noi credem ca nu este adevarat ce susține Consiliul Legislativ, vom merge in Parlament și acolo sunt singur ca proiectul de lege va putea fi imbunatațit, deși…

- „Calculele studiilor noastre arata ca dupa inflatie romanul mediu primeste, in termeni reali, de la pensia publica aproximativ jumatate din ceea ce contribuie in termeni reali. Intr-o lume fara pensii private ar trebui sa ne asteptam la 32% din ultimul salariu, pensie. Intr-o lume cu pensii private,…

- Guvernul vrea sa eliminae cumulul pensie-salariu și pentru medici, iar conform unor informații oferite de sindicate, peste 10.000 de angajați ar putea sa paraseasca sistemul. Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, spune ca a discutat cu Raluca Turcan, ministrul Muncii, despre aceasta situație, iar legea…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a condamnat vineri, intr-o conferința de presa, inechitatea din sistemul de pensii. „Inechitatea din sistemul de pensii. Pentru cei 9.500 de beneficiari de pensii speciale, pensia medie este de 9.600 de lei, iar diferenta in Romania intre pensia minima si cea…

- Pensia privata o va completa pe cea de la stat, iar in conditiile salariilor din Romania actuala lucrurile nu arata deloc bine pentru angajatii cu venituri mici si medii. Cum cei care sunt platiti cel mai putin reprezinta majoritatea populatiei, sansele ca acestia sa aiba o pensie privata substantiala…