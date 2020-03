Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat vineri, pentru AGERPRES, ca va participa la consultarile cu premierul interimar, Ludovic Orban, pe tema stabilirii datei alegerilor locale, apreciind ca o varianta agreata de Uniune se refera la perioada 24 mai - 21 iunie.



"Am primit si eu, in aceasta dimineata, invitatia am zis ca voi fi acolo marti, la ora 17.00, si astept sa vad si eu propunerea celor de la AEP. Noi, pana atunci, sigur, vom analiza cum am mers in 2016, cum au fost alegerile. (...) Datele tehnice nu se schimba in mod substantial. Sa vedem daca trebuie ceva imbunatatit…