Intrebat la Adevarul Live daca UDMR poate inclina balanta in cazul unei motiuni de cenzura, Kelemen Hunor a raspuns: „Votul nostru nu conteaza. Supraestimati cu totii votul nostru. Asta ca ei prind curaj ca eu spun un lucru e o supraestimare. In saptamana din sesiune am votat pentru ambele comisii, cu toate ca nu noi le-am infiintat. Am fost departe de a avea majoritate. Mai lipseau 30-40 de voturi. De unde sa le iei? Ca sa facem ceva coerent, sa lasam amagirile la o parte. E nevoie de motiune de cenzura oricine ar fi la putere. Chestia ca eu vin si fac balet mediatic nu merge. Trebuie sa spui:…