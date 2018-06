Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a sustinut, la dezbaterea motiunii, ca opozitia aparent doreste preluarea guvernarii, dar nu are nicio solutie conturata, nici macar o schita de program de guvernare si a acuzat o lupta sterila pentru putere, titreaza News.ro. ”Schimbarea majoritatii guvernamentale…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza miercuri, de la ora 14.00, motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernul Dancila. Votul va fi secret, exprimat cu bile, insa sansele opozitiei de a trece motiunea sunt minime, in conditiile in care sunt necesare minimum…

- "Majoritatea celor care au plecat provin din UNPR si nu este un secret acest lucru. De altfel, eu am si anuntat imediat dupa votul legat de Codul de procedura penala ca vom lua masuri severe impotriva celor care au votat pentru acest Cod, pentru ca s-au situat in mod automat alaturi de majoritatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit marti dimineata, iar in cadrul intalnirii s-a discutat despre o posibila sustinere a motiunii de cenzura impotriva Guvernului de catre UDMR, au declarat surse din PNL pentru News.ro . Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus…

- UDMR decide miercuri dimineața cum va vota la moțiunea de cenzura. ”Aritmetica nu inșeala, e nevoie de peste 80 de voturi”, a spus Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Parlament, el precizand ca Uniunea așteapta in aceasta perioada raspunsuri la cateva intrebari, cine va fi premier, ce miniștri vor fi intr-un…

- Editia de Europa a Politico a publicat o analiza in care sustine ca ingrijorarea de la Bruxelles in ceea ce-l priveste pe liderul PSD ar putea creste in functie de ce se intampla in urmatoarele saptamani, notand ca, de cand PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, Dragnea a fortat demisia a…

- Presedintele parlamentului regional catalan, Roger Torrent, aflat in vizita in Elvetia pentru a se intalni cu reprezentanti ai ONU, a declarat miercuri ca noi alegeri 'nu sunt de dorit', in conditiile in care regiunea spaniola nu are inca un presedinte, relateaza AFP. 'Trebuie…