- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca in acest moment nu exista motive de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis si afirma ca ”ar fi greseala poate cea mai mare din punct de vedere politic”, adaugand ca seful statului nu are un termen pentru a pune in aplicare decizia Curtii Constitutionale…

- PSD sustine ca declaratiile de astazi ale presedintelui Klaus Iohannis sunt ”iresponsabile” si submineaza autoritatea Curtii Constitutionale. Social-democratii ii transmit sefului statului, prin intermediul unui comunicat, ca ”deciziile CCR se executa, nu se discuta”, titreaza News.ro. ”Partidul Social…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat la RFI ca, in opinia sa, nu exista alta cale decat suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca acesta refuza sa aplice decizia CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. De asemenea, el a precizat ca tema mitingului PSD ar putea fi…

- Dacian Ciolos crede ca presedintele Klaus Iohannis, in contextul in care Curtea Constitutionala spune ca presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, “trebuie sa riste orice din punct de vedere politic” pentru a apara Consitutia. “Cred ca domnul presedinte…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca presedintele Klaus Iohannis „trebuie sa riste orice din punct de vedere politic“ pentru a apara Constitutia si pentru a apara principiile clare ale Constitutiei. Ciolos spune ca un referendum este oportun pentru a transa in privinta dorintei romanilor de a continua…

- USR contesta decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Opozitia a criticat decizia judecatorilor constitutionali cu privire la schimbarea sefei DNA, spunand ca institutia a fost politizata. “Este un moment de regres”, a precizat deputatul USR Stelian Ion. Acesta a vorbit despre “confiscarea atributiilor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis face o greseala fundamentala daca nu intelege ce inseamna statul de drept, afirmand ca Romania nu trebuie sa aiba modelul Uniunii Sovietice in ceea ce priveste codul penal. "Eu cred ca este o greseala…

- Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean sustine ca seful statului nu era obligat sa dea curs cererii ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA si ca ministrul Tudorel Toader nici nu are ce ataca la CCR, asa cum a anuntat, neexistand un document, si nici nu poate face acest lucru, singurul abilitat…