Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, i-a raspuns vineri șefului statului, care i-a cerut clarificari pentru ca lideri și miniștri UDMR au fost la Tușnad și au aplaudat discursul controversat al lui Viktor Orban. Intr-o declarație pentru Agerpres , Kelemen Hunor a refuzat sa explice aplauzele…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru Agerpres ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban, nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare. Potrivit vicepremierului, Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, iar premierul Ungariei, Viktor Orban, nu a…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru AGERPRES, ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat declaratiile anti-UE si anti-NATO facute in Romania de premierul Ungariei, Viktor Orban, drept „jignitoare pentru toata lumea”. „O sa avem o discutie in cadrul coalitiei. Declaratia a fost jignitoare la toata lumea. Nu a fost o jignire adusa in special…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat cu privire la discursul anti-UE purtat de premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul vizitei sale in Romania, ca se astepta la o reactie imediata din partea sefului UDMR, Kelemen Hunor si ca va exista o discutie in Coalitie cu privire la acest…

- Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca discursul premierului ungar Viktor Orban la Baile Tușnad a fost o jignire nu doar pentru romani, ci pentru toata lumea. El a spus ca vor fi discuții in coaliție, dar ca s-a așteptat la liderul UDMR Kelemen Hunor sa fi avut „imediat” o reacție. Președintele PSD…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…