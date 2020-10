Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR a declarat, marti, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen Hunor a facut o scurta analiza in…

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a explicat ca partidul pe care il conduce nu este de acord cu amanarea alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc pe data de 6 decembrie.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac: cei de la USR-PLUS au cazut intre scaune ”Nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca nu trebuie amanate alegerile, fie ele locale sau legislative, si nici inceperea noului an scolar, in actualul context epidemiologic, afirmand ca riscuri vor exista permanent, insa acestea ar putea fi reduse daca Guvernul "face ce are de facut". El vorbeste,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca dupa alegerile locale si parlamentare este nevoie de crearea unei stabilitati politice si a aratat ca dupa scrutinul din 27 septembrie trebuie cautate aliante cu PNL „acolo unde se poate”. „Noi, in Romania, (…) in acest moment avem o problema importanta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca de acum si pana in decembrie formatiunea sa va fi in campanie electorala, informeaza Agerpres."Am discutat si am adoptat hotararea prin care pregatim alegerile parlamentare, criteriile si modalitatea…