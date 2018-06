Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile parlamentare ale UDMR vor decide miercuri dimineata cum se vor raporta la motiunea de cenzura, oricare dintre optiuni fiind teoretic posibila, a reiterat marti presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, dupa o intalnire de aproximativ o ora cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Liderul UDMR discuta, marti, cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in biroul acestuia de la Senat, in contextul in care marti se dezbate si voteaza motiunea de cenzura depusa de PNL, USR si PMP, au precizat pentru MEDIAFAX surse politice.

- Fostul președinte executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, luni, cu privire la posibilitatea ca Guvernul sa aprobe o ordonanța de urgența pentru modificarea Codului penal, ca ”nimic nu este exclus”, masura urmand ”sa indrepte raul care in acest moment exista”, potrivit Mediafax.

- Președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, a declarat ca nu știe daca Guvernul va adopta sau nu o OUG pentru aprobarea Codului penal și Codului de procedura penala, insa Legislativul va continua sa lucreze la proiectele de lege."Este o varianta de lucru, noi Comisia…

- “Mi-am propus ca in luna iunie a acestui an sa initiez o campanie ampla a celor doua Coduri - Codul fiscal si de procedura fiscala - articol cu articol, alaturi de toti colegii din Senat, Camera Deptuatilor, din Comisiile parlamentare de specialitate si de toti actorii sau structurile si organizatiile…

- Studenții vor calatori gratis cu trenul, indiferent de varsta. Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca și studenții trecuți de 26 de ani beneficiaza de calatorii gratuite cu trenul. Pana acum, numai studenții cu varsta pana in 26 de ani beneficiau de gratuitate la transportul feroviar.…

- "S-au depus ieri (miercuri - n.r.), de catre grupurile parlamentare PSD si ALDE din Camera si Senat trei initiative care vizeaza modificarile si punerea in concordanta a Codului penal, Codului de procedura penala si Codului de procedura civila cu deciziile Curtii, cu directivele europene si cu deciziile…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Voi publica curand, in serial, o ampla dezvaluire. Ea se refera la un jaf de proporții colosale. Probabil cel mai mare jaf din istoria Romaniei. La care participa chiar Guvernul acestei țari. Și majoritatea parlamentara. „Operațiunea Marea Neagra” va fi pusa in opera in…